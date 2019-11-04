МЧС просит водителей воздержаться от поездок из-за метели в Петербурге

Петербургских водителей предупредили о сложной обстановке на дорогах. На город во вторник, 5 ноября, надвигается метель.

Автомобилистов просят быть осторожными и воздержаться от поездок на личном транспорте.

«Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев», — напомнили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Если избежать поездок не удастся, водителей призывают увеличить дистанцию до половины скорости движения. Другими словами, при скорости 30 км/ч, дистанция должна составлять не менее 15 м.

Порывы ветра во вторник достигнут 7-12 м/с и местами дойдут до 20 м/с. В отдельных районах ожидается метель и мокрый снег. Горожан просят убрать вещи с балкона, избегать деревьев, мостов, эстакад, рекламных щитов и шатких строений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за ветра в Петербурге на автомобиль упало дерево.