Ветер повалил дерево на припаркованные авто петербуржцев на Светлановском проспекте

Ветер повалил дерево на припаркованные авто петербуржцев на Светлановском проспекте
У одной из машин выбито заднее стекло. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице дерево рухнуло на припаркованные автомобили. Иномарки серьезно пострадали.

Все произошло около дома №91 на Светлановском проспекте. Как сообщили очевидцы, людей в момент происшествия на месте не оказалось, обошлось без пострадавших.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у одной из легковушек полностью выбито заднее стекло, у другой – помят капот.

В комментариях пользователи отметили, что не завидуют владельцам машин, ведь теперь им придется отдать деньги за ремонт своих авто.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об ограблении курьера доставки суши. Мужчине угрожали игрушечным пистолетом.

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