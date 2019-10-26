Голодные петербуржцы ограбили курьера доставки суши, угрожая игрушечным пистолетом

В Василеостровском районе Северной столицы трое злоумышленников ограбили курьера доставки суши. Вначале мужчины пытались расплатиться фальшивыми деньгами, а после отказа перешли к действиям.

Все случилось в пятницу, 25 октября, у дома №10 по Камской улице. В отдел полиции обратился 35-летний курьер. С его слов, трое злоумышленников угрожали ему оружием и газовым баллончиком, после чего отобрали сумку с заказом и скрылись в подъезде. Сумма ущерба составила 4317 рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, прибывшие стражи порядка задержали не троих, а сразу шестерых мужчин. С места происшествия изъяли игрушечный пистолет, мобильники, а также купюры на 50 и 5 тыс. рублей, судя по всему — поддельные. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. 25-летнему гражданину, сделавшему заказ, назначено обязательство о явке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о телефонном «террористе», сообщившем о минировании ТК.