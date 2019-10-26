В Петербурге задержали телефонного хулигана, сообщившего о минировании ТК

В Петербурге задержали телефонного хулигана, сообщившего о минировании ТК
Мужчина позвонил в полицию из хулиганских побуждений. Фото: Pixabay

В Северной столице по горячим следам правоохранители задержали телефонного хулигана.

В четверг, 24 октября, в полицию позвонил неизвестный мужчина с сообщением о минировании одного из торговых комплексов. В результате был проведен осмотр прилегающей территории, однако опасных предметов выявлено не было.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, у одного из домов по улице Руднева полиции удалось задержать 23-летнего злоумышленника. Оказалось, что звонок в дежурную часть был сделан из хулиганских побуждений.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Мужчине назначено обязательство о явке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ремонтнике, который похитил из квартиры клиентки 7 тыс. евро. Все произошло во Всеволожском районе.

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