Ремонтник взял за свои услуги 7 тысяч евро во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе Ленобласти ремонтник похитил деньги из квартиры своего клиента. Инцидент произошел 23 октября в деревне Вартемяги ДНТ «Вартемягипарк» в одном из домов по улице Каретная.

С заявлением в полицию 49-летняя жительница обратилась не сразу. Со слов заявительницы, она обнаружила дома отсутствие конверта, где находились 7 тыс. евро. Женщина добавила, что в период с 11 сентября по 23 октября в ее квартире по устной договоренности выполнял хозяйственные работы на участке 32-летний мужчина.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Правоохранители начали розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о похищении 700 руб. у пенсионерки. Неизвестный вынес деньги из дома пожилой жительницы.