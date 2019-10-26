Злоумышленник похитил у пенсионерки 700 рублей во Всеволожском районе и скрылся

Во Всеволожском районе Ленобласти злоумышленник похитил денежные средства у пожилой жительницы. Все произошло в пятницу, 25 октября, на Приозерском шоссе в деревне Вартемяги.

В полицию обратилась 82-летняя местная жительница. Она рассказала, что в ее квартиру постучал неизвестный, после чего толкнул ее. Злоумышленник похитил из кошелька пенсионерки 700 рублей и скрылся.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по области, по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов начали розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании подозреваемого в краже иномарки. Хозяин оценил стоимость машины марки KIA Sportage в 1,5 млн рублей.