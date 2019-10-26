В Петербурге задержали подозреваемого в краже иномарки KIA Sportage

В Петербурге задержали подозреваемого в краже иномарки KIA Sportage
Стоимость угнанного авто составила 1 млн 500 тыс. рублей. Фото: Pixabay

В Невском районе Петербурга сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже иномарки.

Преступный инцидент произошел 22 октября, машина марки KIA Sportage была припаркована у дома 197 по проспекту Обуховской Обороны. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, указанный автомобиль остановили правоохранители на 57 км внутреннего кольца КАД. Им управлял 26-летний мужчина.

Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленниках, которые похитили из квартиры пенсионера крупную сумму денег. Все произошло в Петербурге.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Злоумышленник похитил у пенсионерки 700 рублей во Всеволожском районе и скрылся
В Петербурге задержали подозреваемого в краже иномарки KIA Sportage
Четверо злоумышленников связали петербуржца и похитили из его квартиры ...
Комитет имущественных отношений Петербурга вернет прежнее название
В Петербурге задержан зампредседателя Жилищного комитета
Женщину вырезали из легковушки после ДТП в Колпино
Поклонская заявила о праве женщин на аборты
Ученые установили, как восстанавливалась жизнь после вымирания динозавров