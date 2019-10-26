В Петербурге задержали подозреваемого в краже иномарки KIA Sportage

В Невском районе Петербурга сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже иномарки.

Преступный инцидент произошел 22 октября, машина марки KIA Sportage была припаркована у дома 197 по проспекту Обуховской Обороны. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, указанный автомобиль остановили правоохранители на 57 км внутреннего кольца КАД. Им управлял 26-летний мужчина.

Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств.

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