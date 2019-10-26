Четверо злоумышленников связали петербуржца и похитили из его квартиры более 500 тысяч

Четверо злоумышленников связали петербуржца и похитили из его квартиры более 500 тысяч
Полиция приняла меры к розыску злоумышленников. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кировском районе Северной столицы злоумышленники похитили деньги у местного жителя. Преступный инцидент произошел в пятницу, 25 октября, в одном из домов на проспекте Стачек.

В отдел полиции обратился 72-летний мужчина. Со слов заявителя, он заходил в свою квартиру, после чего за ним проследовали четверо неизвестных. Применив физическую силу и связав пенсионера, они похитили 500 тыс. рублей, 5 тыс. долларов и 5 тыс. евро, после чего скрылись.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу, по факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правопорядка приняли меры к розыску злоумышленников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в городе задержали зампредседателя Жилкома. Причины действий не сообщаются.

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