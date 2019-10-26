В Петербурге задержан зампредседателя Жилищного комитета

В Северной столице задержали заместителя главы Жилкома Акима Гашенко. Мужчина занимается развитием жилфонда и расселением коммуналок.

Известно, что все произошло накануне, 25 октября. Как сообщает «Фонтанка», за зампредседателя пришли днем. В этот день на работе он не появился, причина задержания не сообщается.

По информации официального сайта Жилкома, в обязанности Акима Гашенко входит курирование отделов содействия льготникам в улучшении жилищных условий, развития жилфонда и расселения коммуналок, коммерческого найма, а также сектора доходных домов. Кроме того, он ответственен за отдел контроля за исполнением жилищного законодательства.

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