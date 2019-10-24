Полицейские задержали кошку-наркокурьера

Животное и не подозревало, во что ввязалось. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Обо всем стало известно 24 октября. Подробностями поделилось издание «Газета.ru». Кошку заметили в среду сотрудники исправительной колонии номер 10 в Татарстане. Кошка находилась на территории тюрьмы, когда ее поймали и в ошейнике обнаружили наркотические вещества. Судя по всему, кто-то использовал четвероногую как наркокурьера, но попытка не увенчалась успехом. Кошку вместе с наркотиками передали полицейским, которые пытаются понять, кто таким образом передает заключенным запрещенные «весточки».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актрису Бочкареву лишили водительских прав после инцидента с наркотиками. Российская актриса Наталья Бочкарева признана виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование. Ее лишили водительского удостоверения на 1 год и 8 месяцев.