Актрису Бочкареву лишили водительских прав после инцидента с наркотиками

Российская актриса Наталья Бочкарева признана виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование. Ее лишили водительского удостоверения на 1 год и 8 месяцев.

Исполнительницу роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе» также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Как сообщает ТАСС, на судебном заседании ни Бочкарева, ни ее представитель, не присутствовали, несмотря на отправленной по ее месту жительства уведомление.

Напомним, Бочкарева была задержана в Москве сотрудниками ДПС в конце сентября. Во время досмотра у нее в трусах нашли пакетик с кокаином. По словам правоохранителя, который составлял рапорт, от артистки пахло алкоголем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блогер Лена Миро раскритиковала Бочкареву за неявку в суд. Она отметила, что Бочкарева «сказалась больнушечкой» вместо попытки доказать свою непричастность.