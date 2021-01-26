Валентин Заставленко, Springald: освоение «серого пояса» требует колоссальной работы с документами

Разговоры о преобразовании «серого пояса» Петербурга идут уже очень давно, но пока реведелопмент коснулся лишь малой части «спящих» заводов. Почему? На этот вопрос Gazeta.SPb ответил совладелец демонтажной компании Springald Валентин Заставленко.

Так называемый «серый пояс» Петербурга — территория бывших заводов и фабрик — проходит через 12 районов города. Это около 5 тысяч перспективных гектаров земли, где уже давно могли бы появиться современные общественные пространства или комфортные жилые кварталы. Но львиная доля этих мест заброшена или вовсе используется не по назначению. Хотя эксперты называют промышленные зоны лакомым куском для девелоперов, поскольку считается, что их освоение — это залог успешного бизнеса. Но оказывается на этом пути масса преград.

«Одна из главных проблем заключается в том, что у нас нет возможности подавать документы по принципу «одного окна», когда ты предоставляешь пакет, а тебе согласовывают ту или иную застройку. Из 3-5 млн «квадратов» бывших промзон освоено в лучшем случае 2-2,5. Остальное требует колоссальной работы. Кроме того, среди примерно 60% данных объектов присутствуют историческая застройка и памятники, как вновь выявленные, так и федерального значения», — пояснил совладелец демонтажной компании Springald Валентин Заставленко.

Кажется, если территория охраняется государством, на ней может «затеряться» не одна девелоперская идея. К тому же требования профильных комитетов порой настолько высокие, что инвестиционный проект становится нерентабельным. Например, завод «Красный треугольник». Напомним, в разное время на его месте хотели сделать гостиничный комплекс или даже аналог «Диснейленда». За этот объект в 2017 году хотел взяться и Смольный. На разработку концепции фонд имущества попросил 150 млн рублей, а саму реновацию оценил в 40-45 млн. В общем, посчитали — прослезились. Конечно, в нашем городе есть и законченные проекты, но окупаются ли вложения в них — вопрос.

«Например, общественное пространство «Новая Голландия» (на острове — единственном в своем роде памятнике промышленной архитектуры раннего классицизма — прим. ред.). Ее все знают, она многим нравится. Но кластер этот экономически не оправдан. Потому что собственник как меценат все отреставрировал и отремонтировал, но это ему не на перспективу и, я думаю, не оправдывает то, что было затрачено. Там на одни изыскания столько ушло, что проект должен окупаться в течение 28 лет», — предположил Валентин Заставленко.

Для справки:

Springald («Спрингалд») — один из ведущих отечественных редевелоперов. Компания была создана Валентином Заставленко, Виталием Никифоровским и Дмитрием Лейбовичем и с начала «нулевых» работает на строительном рынке Северо-Запада, а также Москвы и Московской области, Омска, Находки. К сегодняшнему дню ее специалисты завершили более 120 крупномасштабных проектов по сносу зданий жилого типа и демонтажу промышленных объектов.