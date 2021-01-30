В России за сутки умерли 512 ковид-пациентов

Коронавирус продолжает набирать обороты. За прошедшие сутки в России скончались 512 пациентов с подтвержденным Covid-19.

Об этом стало известно сегодня, 30 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, больше всего случаев смерти от новой болезни за сутки было зафиксировано в Москве — 68 летальных сходов. В Санкт-Петербурге болезнь не смогли побороть 64 человека, в Московской области — 35.

В общей сложности жертвами коронавирусной инфекции с начала пандемии в стране стали 72 697 человек.

Ранее gazeta.spb.ru Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что , что за сутки в России выявили 19 032 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Побороть болезнь смогли 26 204 человека.