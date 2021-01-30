Коронавирус унес жизни еще 64 петербуржцев

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 64 человек.

Об этом стало известно в субботу, 30 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, жертвами коронавируса с начала пандемии стали 9 686 человек.

За указанный период в Северной столице выявлено 2 512 случаев коронавируса. Всего заразились 331 956 человек. Побороть болезнь смогли еще 3 409 пациентов, за все время — 229 49.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверились 28 675 человек.