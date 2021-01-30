В Петербурге за сутки на коронавирус проверились 28675 человек

В Петербурге продолжают проверять горожан на коронавирусную инфекцию нового типа. За минувшие сутки специалисты успели обследовать 28675 человек.

Об этом стало известно в субботу, 30 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 4708 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1215 петербургских волонтеров, поступило 4675 заявок. Горожанам, нуждающимся в помощи добровольцев, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

С начала пандемии в России выявлено 3 813 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 185 летальных исходов, выздоровело 3 255 462 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разработчик вакцины «Спутник V» рассказал о реакции на нее у мужчин и женщин.