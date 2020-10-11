Разработчик вакцины «Спутник V» рассказал о реакции на нее у мужчин и женщин

Любые возможные реакции на вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» у мужчин и женщин проявляются одинаково. Такое заявление сделал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, на сегодняшний день выявить такую разницу не удалось. Как сообщили РИА Новости, Гинцбург добавил, что статистически достоверная информация появится только после завершения пострегистрационных испытаний.

«Может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится», — заявил специалист.

Напомним, что производство российской вакцины против коронавируса нового типа началось 15 августа. Массовую вакцинацию граждан планируют начать в 2021 году. На сегодняшний день, в ходе пострегистрационных испытаний, прививку добровольно сделали свыше 5,5 тысяч россиян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что срок отказа от маски после вакцины от коронавируса. Он обусловлен необходимостью ввода второго компонента препарата, а также определения уровня антител.