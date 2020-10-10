Назван срок отказа от маски после вакцины от коронавируса

Назван срок отказа от маски после вакцины от коронавируса
Маску после вакцинации рекомендуют снимать только при высоком уровне антител. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Специалист рассказал, когда можно будет отказаться от маски после прививки от коронавируса. По словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, сделать это можно будет только через три недели.

Как пояснил Гинцбург, сроки обусловлены необходимостью ввода второго компонента препарата, а также определения уровня антител, передает РИА Новости.

Кроме того, человеку нужно быть уверенным, что человеку ввели именно вакцину, а не плацебо.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, как вакцину от коронавируса перенес лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он сделал уже вторую инъекцию российского препарата «Спутник V». Политик заявил, что чувствует себя хорошо. При этом он уточнил, что недомоганий у него не проявилось ни после первого укола, ни после второго. Два этапа вакцинации он провел с разницей в три недели.

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