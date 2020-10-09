Жириновский рассказал как перенес второй этап вакцинации от коронавируса

Жириновский рассказал как перенес второй этап вакцинации от коронавируса
Владимир Жириновский. Фото: ldpr.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал вторую инъекцию российского препарата «Спутник V».

В эфире радио «Говорит Москва» политик сообщил о своем хорошем самочувствии. Недомоганий не проявилось ни после первого укола, ни после второго. Примечательно, что даже после вакцинации от гриппа Жириновский мог чувствовать себя неважно первые пару дней. На отечественный препарат от коронавируса его организм отреагировал куда лучше.

Два этапа вакцинации глава ЛДПР прошел с разницей в 3 недели. В понедельник, 12 октября, Жириновский сдаст кровь и узнает, сформировался ли у него иммунитет к коварному патогену. В случае получения положительных результатов, заражение не будет угрожать политику в течение ближайших нескольких лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Жириновский озвучил самый эффективный способ борьбы с коронавирусом.

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