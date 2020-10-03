Жириновский озвучил самый эффективный способ борьбы с коронавирусом

Жириновский озвучил самый эффективный способ борьбы с коронавирусом
Владимир Жириновский . Фото: wikipedia.org

Самым эффективным способом борьбы с коронавирусной инфекцией является прививка. Такое заявление сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, прививка — это безопасно, а вот подхватить коронавирус — совсем наоборот. Наиболее оптимальным вариантом самоизоляции политик считает отъезд на дачу.

В эфире НСН Жириновский отметил, что социальное дистанцирование является главным оружием против вируса после прививки, указал парламентарий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ослабляет иммунитет к коронавирусу. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная

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