В Роспотребнадзоре рассказали, что ослабляет иммунитет к коронавирусу

Сейчас крайне важно оставаться в тепле и не переохлаждаться. Фото: pixabay

Сейчас крайне важно оставаться в тепле и не переохлаждаться. Фото: pixabay

Переохлаждение организма ослабляет иммунитет человека к инфекционным заболеваниям, к которым относится коронавирус. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная

По ее словам, делать какие-либо прогнозы в отношении роста и спада заболеваемости Covid-19 крайне затруднительно, так как инфекция является новой.

Как сообщили РИА Новости, специалист отметила важность соблюдения всех мер профилактики, рекомендованных Роспотребнадзором. Она также подчеркнула, что необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук, социальную дистанцию и не переохлаждаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за первую учебную неделю в России COVID-19 заразилась тысяча учителей. Причиной этому могло стать халатное отношение сотрудников к необходимости использования средств индивидуальной защиты до начала учебного года.