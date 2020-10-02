За первую учебную неделю в России COVID-19 заразилась тысяча учителей

Роспотребнадзор предположил, что учителя общеобразовательных учреждений могли стать виновниками активного распространения коронавирусной инфекции.

Согласно данным ведомства, только за первую неделю сентября коронавирус в России подхватила тысяча педагогов. Причиной этому могло стать халатное отношение учителей к необходимости использования средств индивидуальной защиты до начала учебного года. Речь идет о подготовительных совещаниях, на которых и могли заразиться работники школ. Об этом сообщают «Открытые медиа» с ссылкой на письмо Роспотребнадзора к Министерству Просвещения.

Главный санитарный врач РФ Анна Попова предложила обязать школьных преподавателей использовать защитные маски не только на работе, но и в других местах скопления людей. По мнению специалиста, это поможет сдержать распространение патогена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на карантин по коронавирусу ушел 51 класс петербургских школ.