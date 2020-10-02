На карантин по коронавирусу ушел 51 класс петербургских школ

Ученики общеобразовательных учреждений Северной столицы продолжают переходить на временное дистанционное обучение из-за вспышек заболеваемости инфекциями в классах.

В пятницу, 2 октября, в комитете по образованию поделились обновленной информацией по количеству карантинных классов в Петербурге. Школьники уже 51 класса 25 городских школ отправлены продолжать получать знания домой с помощью дистанционных технологий. Причиной тому стали вспышки заболеваемости коронавирусом и сезонными инфекциями. Также, на карантин полностью закрыт один детский сад.

Стоит отметить, что городские власти не рассматривают полного перехода всех школ на дистанционное обучение, несмотря на усложнение ситуацией с эпидемией. Не собираются в Петербурге по примеру Москвы также и продлевать осенние каникулы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Голикова назвала условия возвращения к всеобщему карантину.