Голикова назвала условия возвращения к всеобщему карантину

Возвращение к режиму самоизоляции произойдёт только тогда, когда россияне перестанут соблюдать установленные ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-24».

В пятницу, 2 октября, вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, а при первых признаках заболевания вызывать врача и не заниматься самолечением. По словам вице-премьера, выполнение данных ограничений не приведёт к всеобщей самоизоляции.

«У нас с вами по большому счету нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», – сообщает Татьяна Голикова.

Напомним, что сегодня также Татьяна Голикова сообщила о готовности в России коечного фонда, а также медицинских работников. При этом вице-премьер отметила, что обстановка с коронавирусом усложняется из-за осенне-зимнего периода.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что власти России пока не обсуждают вопрос о введении всеобщего карантина.