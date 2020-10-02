В Кремле ответили на слухи о введении тотального карантина в России

Российские власти пока не обсуждают возможность введения в стране жестких коронавирусных ограничений из-за угрозы второй волны пандемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у пресс-секретаря президента, есть ли у Кремля какой-либо план действий в связи со вспышкой заболевания. По словам Пескова, насколько ему известно, в Кремле пока не идет речи о введении локдауна. Он отметил, что штаб продолжает свою работу во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой, как и все ведомства. Представитель Кремля добавил, что региональные власти ведут активную работу и принимают соответствующие меры.

«Но что касается локдауна, то пока в настоящий момент это не обсуждается», — подчеркнул он, добавив, что вопросом о введении самоизоляции занимается не Кремль, а правительственный штаб.

Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что цифры действительно растут «достаточно быстро».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что московские власти посоветовали перевести на «удаленку» до 50% сотрудников.