Московские власти посоветовали перевести на «удаленку» до 50% сотрудников

Московские власти посоветовали перевести на &#171;удаленку&#187; до 50% сотрудников
Москва. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Власти российской столицы дали предприятиям рекомендации по переводу сотрудников на удаленный режим работы.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова, власти рекомендуют по возможности перевести на работу из дома до половины сотрудников. В первую очередь это касается сотрудников, работающих в офисе.

Чиновник отметил, что переход на удаленную работу не коснется тех, кто работает в промышленных, торговых и сервисных предприятиях, поскольку они должны оставаться на рабочем месте.

Ефимов также подчеркнул, что промышленности столицы не должен быть нанесен ущерб от предпринятых мер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Госдума частично переходит на удаленку из-за COVID-19. Заседания комитетов и круглых столов будут проходить онлайн.

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