Госдума частично переходит на удаленку из-за COVID-19

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о госпитализации 18 заболевших коронавирусом депутатов. В связи с этим Госдума переходит на дистанционный режим работы.

Как сообщает РИА Новости, неделю назад в больницы были госпитализированы десять депутатов с коронавирусом, на сегодняшний день число госпитализированных депутатов достигло 18. А депутатов, уже переболевших COVID-19, насчитывается 60. По словам Володина, у всех переболевших есть антитела.

В связи с этим было принято решение перевода части структур Госдумы на удаленную работу. Заседания комитетов и круглых столов будут проходить онлайн, передает слова Володина «Интерфакс.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ушел из жизни депутат Госдумы, заболевший коронавирусом. Он некоторое время находился в коме, и все надеялись, что он сможет выздороветь.