Ушел из жизни депутат Госдумы, заболевший коронавирусом

Депутат Государственной думы от партии КПРФ, бизнесмен Ваха Агаев умер от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на члена КПРФ Сергея Гаврилова. По словам Гаврилова, они были близкими друзьями. Он напомнил, что Агаев работал в его комитете четыре года. Гаврилов заявил, что депутат некоторое время находился в коме, и все надеялись, что он сможет выздороветь.

«Он был удивительный оптимист, очень душевный, гостеприимный человек, поэтому мне очень жаль», — сообщил Сергей Гаврилов.

Ваха Агаев был главой нефтяной компании «Юг-Нефтепродукт». Семь лет назад президент Чечни Рамзан Кадыров наградил депутата званием «Почетный гражданин Чеченской Республики». Агаев был депутатом ГД с 2011 года.

По словам депутата Госдумы Казбека Тайсаева, Агаев заболел коронавирусом, а после у него развился тромбоз.

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