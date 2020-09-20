Вице-премьер Узбекистана умер от коронавируса

В воскресенье, 20 сентября, стало известно, что вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев в 56-летнем возрасте скончался от коронавирусной инфекции.

Уктам Барноев занимался развитием аграрной и продовольственной сфер в правительстве Республики Узбекистан. О его смерти пишет «РИА Новости», ссылаясь на оперативный штаб при кабинете министров государства. Организм политика, к сожалению, не справился с осложнениями и последствиями новой инфекции.

Отметим, что впервые о госпитализации Барноева заявили в конце июля. Сначала чиновник находился в частном медицинском учреждении Ташкента, а затем его перевезли в Германию, но это не помогло. Напоминаем, что на сегодняшний день число заражений в Узбекистане достигло 51 235 случаев, скончалось 429 пациентов, 47 271 человек выздоровел.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в регионах РФ растут темпы распространения коронавируса.