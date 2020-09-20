Стало известно об опасной тенденции с коронавирусом в регионах РФ

В России увеличилось количество регионов, где распространение коронавирусной инфекции перешло к опасной тенденции. В это же время ряд «красных» регионов перешли в категорию «зеленых».

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, в середине августа количество «красных» регионов составляло 12, а теперь — 20. «Красными» стали Тверская область, Брянская область, Тыва, Забайкалье, Челябинская область, Северная Осетия, Алтай, Чукотка, Камчатский край.

По словам Тавадяна, сейчас прирост заражаемости составляет 4-5 процентов. На это повлияли рост тестирования, начало учебного года и распространение вируса в регионы во время сезона отпусков.

Эксперт отметил, что вероятность второй волны коронавируса в России невелика. Он уточнил, что несмотря на опасения, в части регионов ситуация улучшилась. В «зеленую» категорию» перешли Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Орловская область; а в «светло-зеленую»: Омская, Смоленская, Амурская области, Чувашия

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые рассказали о странном поведении коронавируса в России.