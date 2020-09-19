Ученые рассказали о странном поведении коронавируса в России

Российский сценарий распространений коронавируса выглядит странно. Такое мнение высказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов.

По словам специалиста, вирус в стране распространяется своеобразно, передает Ura.ru. Вирусолог отметил, что Россия по-прежнему продолжает переживать первую волну заболевания коронавирусом. При этом вторая может и вовсе не наступить. Кроме того, в наименьшей степени от инфекции пострадали те регионы, в которых распространение заболевания началось позже.

Специалист добавил: проблема коронавируса в мире может исчезнуть через полгода или год.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в субботу, 19 сентября, в России впервые с июля выявили более шести тысяч инфицированных коронавирусом. В последний раз показатель фиксировали 19 июля.