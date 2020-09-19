В России впервые с июля выявили более 6 тысяч инфицированных коронавирусом

В России впервые с июля выявили более 6 тысяч инфицированных коронавирусом
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pixabay

На территории России за минувшие сутки выявили 6 065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 144 человека, выписались из больниц 5255.

Об этом стало известно в субботу, 19 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, число ежедневно регистрируемых случаев заражения превысило 6 тыс. впервые с 19 июля.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фармакологи объяснили высокую цену на лекарство от Сovid-19. Препарат обойдется в 12 320 рублей.

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