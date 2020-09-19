Фармакологи объяснили высокую цену на лекарство от Сovid-19

Высоким спросом на лекарства от Covid-19 можно объяснить их высокую стоимость, считают эксперты фармакологического рынка.

Препарат от коронавирусной инфекции нового типа обойдется в 12 320 рублей. По словам Николая Беспалова, такую цену на лекарство объясняет высокий спрос. Он отметил, что приобретать этот препарат пациенты должны строго по рецепту.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью радио «Комсомольская правда» подчеркнул, что данное лекарство пока не доказало свою эффективность, поэтому неважно, сколько оно стоит.

Напомним, в конце июня «Арепливир» одобрил Минздрав, но пока лекарство применялось только в условиях стационара. В продаже новый препарат может появиться уже 21 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус может оставить серьезные последствия для мозга. Чаще всего у перенесших Covid-19 пациентов встречаются инсульт и энцефалит (воспаление тканей головного мозга).