Коронавирус может оставить серьезные последствия для мозга

Чаще всего у перенесших Covid-19 пациентов встречаются инсульт и энцефалит. Фото: pixabay.com

Чаще всего у перенесших Covid-19 пациентов встречаются инсульт и энцефалит. Фото: pixabay.com

Британские ученые провели исследование, результаты которого показали, что перенесенный Covid-19 может обернуться рядом разрушительных последствий для головного мозга.

Как пишет журнал Nature, исследовательским путем ученые выяснили, что у 62% переболевших коронавирусом пациентов остались повреждения системы кровоснабжения головного мозга. А 31% получили психические осложнения — спутанность сознания и продолжительное бессознательное состояние.

Чаще всего у перенесших Covid-19 пациентов встречаются инсульт и энцефалит (воспаление тканей головного мозга). Последний может перерасти в более тяжелую форму, при которой воспаляются спинной и головной мозг. Это может привести к рассеянному склерозу. У «тяжелых» пациентов, у которых были слабо выражены респираторные симптомы, чаще всего встречалось поражение мозга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре раскрыли число мутаций коронавируса.