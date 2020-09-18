В Роспотребнадзоре раскрыли число мутаций коронавируса

Всего в мире их зафиксировано несколько тысяч мутаций коронавируса, 22 из них стабильно наследуются, а две являются самыми устойчивыми.

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. На самом деле мутаций гораздо больше, однако не все из них могут передаваться между заболевшими и «наследоваться» далее.

По данным ведомства, первые варианты вируса с аналогичными мутациями выявили в конце января в Китае, после в Австралии, а в конце февраля нашли уже в большей части стран Западной Европы, а также в Саудовской Аравии, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Марокко и Сенегале.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 30 млн человек в мире подхватили коронавирус. Умерли 943 203 пациента, еще 20,39 млн человек смогли побороть болезнь.