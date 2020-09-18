Более 30 млн человек в мире подхватили коронавирус

Коронавирус продолжает набирать обороты. На сегодняшний день число инфицированных Covid-19 за все время превысило 30 млн.

Об этом стало известно в пятницу, 18 сентября. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом нового типа в мире достигло 30 003 378. Умерли 943 203 пациента, еще 20,39 млн человек смогли побороть болезнь.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как предотвратить вторую волну коронавируса. Об том рассказали в Минздраве.