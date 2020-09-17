В Минздраве рассказали, как предотвратить вторую волну коронавируса

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал, из-за чего в стране может наступить вторая волна коронавирусной инфекции и как этого избежать.

Как сообщает РИА Новости, Мурашко считает, что для предотвращения второй волны ковида гражданам необходимо соблюдать все санитарные меры, не забывая про маски, социальную дистанцию, обработку рук и другое.

«Как вы себя будете вести, дорогие друзья, так и будет развиваться процесс», — заявил глава ведомства.

Министр добавил, что про меры профилактики можно будет забыть лишь тогда, когда инфекционный процесс подойдет к концу. Также Мурашко напомнил, что в случае появления симптомов заболевания необходимо незамедлительно обращаться к врачу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минпросвещения озвучили долю школ, закрытых из-за коронавируса.