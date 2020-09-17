В Минпросвещения озвучили долю школ, закрытых из-за коронавируса

В Минпросвещения озвучили долю школ, закрытых из-за коронавируса
Вспышек и массовых заболеваний COVID-19 в российских школах спустя две недели после начала учебного года не зарегистрировано. Фото: Baltphoto

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что оснований для массового перевода школ на дистанционное обучение сейчас нет.

Общую эпидемиологическую ситуацию в детских садах и школах на сегодняшний день Кравцов оценил как спокойную. Об этом глава Минпросвещения заявил в четверг, 17 сентября, в ходе пресс-конференции в ТАСС. Руководитель ведомства подчеркнул, что министерство ведет постоянный мониторинг обстановки.

Случаи заражения коронавирусной инфекцией в школах, конечно, выявляются, однако единичные, не являющиеся поводом для перевода всего образовательного учреждения на дистанционное обучение. По последним данным, на данным момент в онлайн-формате работают всегдашняя 0,1% от общего числа школ в России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выздоровевшим детям сложно вернуться в школу: приходится очень долго ждать приема врача, выписывающего справки.

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