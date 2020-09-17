В школы Петербурга не пускают выздоровевших детей

Ввиду напряжённой эпидемиологической обстановки в Северной столице складывается странная ситуация: заболевшие и успешно вылечившиеся дети не могут вернуться на учебу.

Оказалось, что ближайшие свободные талоны к врачу «на выписку» — на 25 сентября и позже, то есть, целую неделю здоровый ребенок вынужден оставаться дома. С такими сложностями столкнулся читатель издания АБН. У его ребенка поднялась температура и родители решили вызвать медика из районной поликлиники на дом. Но в регистратуре объяснили, что взрослый ребенок может лечиться дома самостоятельно, а к врачу прийти уже после выздоровления, чтобы получить справку.

Спустя некоторое время, однако, выяснилось, что вернуться в школу практически нет шансов: ближайшая запись к педиатру в сервисе «Горздрав» (а попасть к врачу можно только через него) только через неделю. При этом в петербургском Комитете по здравоохранению признают наличие такой проблемы, но никакого решения не предлагают, перенаправляя возмущенных родителей в некую «детскую сеть», где никто не поднимает трубку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из бюджета Петербурга выделят 5,6 млрд рублей на покупку объектов, которые затем станут школами и поликлиниками.