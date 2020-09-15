Петербург потратит 5,6 млрд рублей на покупку объектов для школ и поликлиник

На выкупленных объектах две школы, 11 детских садов, три медучреждения и один объект культуры. Фото: gov.spb.ru

На выкупленных объектах две школы, 11 детских садов, три медучреждения и один объект культуры. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге постановлением правительства расширили перечень объектов недвижимости, приобретаемых городом в этом году для размещения социальных объектов.

Как сообщили в Смольном, город выкупит здания, помещения и земельные участки, на которых разместят две школы, 11 детских садов, три медучреждения и один объект культуры.

Общая стоимость указанных объектов недвижимости составляет 5 млрд 648 млн рублей. Их выкупят в государственную собственность за счет бюджета Петербурга до конца года.

В Смольном добавили, что город продолжит выкупать здания и помещения для размещения социальных объектов, чтобы ликвидировать дисбаланс между жилой и социальной застройкой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный возьмет кредит на 15 миллиардов из-за дефицита бюджета. Средства необходимы, чтобы финансировать бюджет города и погасить долги.