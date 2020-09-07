Смольный возьмет кредит на 15 миллиардов из-за дефицита бюджета

Комитет финансов Северной столицы объявил конкурс на предоставление кредита в размере 15 млрд рублей. Средства необходимы, чтобы финансировать бюджет города и погасить долги.

Об этом стало известно в понедельник, 7 сентября. Как сообщили в комитет финансов города, начальная сумма контракта составляет 787,5 млн рублей, власти будут брать заем несколько раз, процентная ставка по каждому траншу не должна будет превышать 5,25%. Сами средства привлекаются до 29 октября следующего года.

Подчеркнем, что дефицит бюджета Петербурга в этом году составил 104 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов «ВКонтакте» подвел итоги первой рабочей недели осени. За прошедшие семь дней он осмотрел новую школу №573 и разрешил кинотеатрам открыться 12 сентября. Он также напомнил в Сети, что 8 сентября — годовщина начала блокады Ленинграда.