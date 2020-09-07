Беглов «ВКонтакте» подвел итоги первой рабочей недели осени

Губернатор Александр Беглов подвел итоги минувшей рабочей недели. За прошедшие семь дней он осмотрел новую школу №573 и разрешил кинотеатрам открыться 12 сентября.

Об этом градоначальник рассказал в понедельник, 7 сентября, на странице «ВКонтакте». Беглов проверил, как организовано питание в указанной школе для учащихся, и осмотрел здание учебного заведения на Комендантском проспекте. И поручил ускорить строительные работы в музыкальной школе №37, расположенной в Приморском районе.

Еще на минувшей неделе градоначальник совместно с Роспотребнадзором разрешил с 12 сентября возобновить работу петербургских театров, кинотеатров и фуд-кортов, сделал прививку от гриппа. Также в Северной столице отменили предварительную запись в бассейнах, фитнес-центрах, библиотеках и архивах.

Кроме того, Беглов проинспектировал новый корпус госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. И напомнил в Сети, что 8 сентября — годовщина начала блокады Ленинграда. К дате сотрудники историко-мемориального музея «Смольный» обновили экспозицию «Бункер Жданова».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в каком формате будут работать школы Петербурга до конца года. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.