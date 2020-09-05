Беглов рассказал, в каком формате будут работать школы Петербурга до конца года

Беглов выразил благодарность Кравцов за методическую и организационную помощь при переходе школ на дистанционный, а затем - ограниченный формат работы. Фото: gov.spb.ru

Беглов выразил благодарность Кравцов за методическую и организационную помощь при переходе школ на дистанционный, а затем - ограниченный формат работы. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поговорил с главой Министерства просвещения РФ Сергеем Кравцовым о работе образовательных учреждений в условиях текущей эпидемиологической ситуации.

Кроме того, политики обсудили выполнение поручения президента Владимира Путина, который распорядился обеспечить всех школьников младших классов бесплатными горячими обедами. По словам главы Северной столицы, строгие меры безопасности в школах будут соблюдайся, как минимум, до конца года.

В перечень ограничений, помимо базовых санитарных правил, входит разделение классов на кабинеты, а также индивидуальное расписание уроков и перемен, чтобы свести к минимуму контакты между детьми. Беглов отчитался и об исполнении поручения главы государства в полном объеме: все петербургские школьники с 1 по 4 класс обеспечены бесплатным горячим питанием.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов и Дрозденко обсудили строительство железнодорожного моста через Неву.