Беглов и Дрозденко обсудили по телефону проведение 1 сентября и строительство ж/д моста через Неву

Губернаторы Петербурга и Ленобласти обсудили проведение Дня знаний и строительство железнодорожного моста через Неву.

Об этом стало известно в субботу, 29 августа. Александр Беглов и Александр Дрозденко в ходе телефонного разговора решили, что День знаний должен начинаться с уроков мужества. В день начала нового учебного года вице-губернаторы каждого из регионов проведут такие уроки в соседнем.

Как сообщили на сайте администрации Северной столицы, они также обсудили строительство нового ж/д моста в районе деревни Павлово. Так, новая постройка решит сразу несколько проблем: увеличение скорости движения грузовых составов к морским портам северной части Финского залива и госгранице, вывод транзитного грузового движения на Северо-Восточный ж/д обход. Кроме того, будет организовано движение пассажирских электропоездов по диаметральным маршрутам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном опровергли слухи по поводу возможной отставки Беглова. В пресс-службе также отметили, что в целом не комментируют непроверенную информацию о возможном увольнении губернатора.