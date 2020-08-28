В Смольном опровергли слухи по поводу возможной отставки Беглова

В Смольном опровергли слухи по поводу возможной отставки Беглова
Слухи о переводе Беглова остались слухами. Фото: Baltphoto

Администрация Санкт-Петербурга заверила, что слухи об отставке губернатора Александра Беглова безосновательны и не соответствуют действительности.

В последнее время ряд каналов в Telegram стали писать о скором уходе Беглова с должности главы северной столицы. В числе прочего, источники в мессенджере писали, что Беглова должны перевести на пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии. Тем не менее, как уточнило сегодня «РИА Новости», губернатор Петербурга продолжает осуществлять свою деятельность в качестве главы города.

В пресс-службе Смольного также отметили, что в целом не комментируют непроверенную информацию о возможном увольнении губернатора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов обратился к Башкетовой с просьбой рассмотреть возможность полноценного открытия культурных учреждений и ТРЦ.

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