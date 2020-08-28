Беглов попросил Башкетову изучить возможности полноценного возобновления работы учреждений культуры и ТРЦ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил письмо главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой, в котором просит рассмотреть возможности и определить условия открытия учреждений культуры и возвращения к полноценной работе торгово-развлекательных центров.

В письме Беглов подчеркивает, что сейчас в Северной столице сложная и неопределенная ситуация с возвращением к работе кинотеатров, театров и концертных залов, а также фудкортов в торговых центрах. Эти учреждения закрыты уже практически полгода, владельцы несут критические убытки, которые буквально убивают отрасль. Кроме того, у горожан значительно сузился круг возможностей для проведения свободного времени.

Градоначальник обратил внимание, что у Петербурга есть позитивный опыт отмены или ослабления ограничительных мер, касающихся общественного транспорта, торговли и сферы услуг. «Учреждения культуры и владельцы торговых точек, фуд-кортов в торговых центрах тоже разработали стандарты безопасной деятельности и готовы их выполнять», — добавил губернатор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владельцы сетей кинотеатров обратились к Беглову с просьбой об открытии 1 сентября после того, как в Смольном объявили о продлении ограничений до 20 сентября.