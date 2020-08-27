Владельцы петербургских кинотеатров просят о возобновлении работы с 1 сентября

Ассоциация владельцев кинотеатров Северной столицы обратилась к губернатору города Александру Беглову с просьбой снять ограничения на работу кинотеатров с начала осени.

Владельцы кинотеатров бьют тревогу. Отрасль простаивает на протяжении пяти месяцев, а о компенсации потерянных доходов, как и о сроках возможного открытия, речи так и не идет. В связи с этим, Ассоциация написала открытое письмо Беглову. Текст документа был опубликован в Facebook.

В обращении представители пострадавшей сферы бизнеса утверждают, что ни в России, ни в других странах не подтвержден факт того, что в кинотеатрах возможно активное распространения коронавирусной инфекции.

Недоумевают авторы письма и с того, что в той же Москве работа кинотеатров возобновлена уже с 1 августа. Непонятно, чем ситуации в городах кардинально отличаются и почему столичные власти смогли решить определенные проблемы и позволили учреждениям снова открыться, а петербургские власти этого делать не хотят.

Из-за сложившийся кризисной ситуации, кинотеатры надеются на поддержку правительства. Владельцы заведений просят либо разрешения об открытии с 1 сентября, либо денежной компенсации, с помощью которой будут поддерживаться кинотеатры, вынужденные простаивать из-за сложившейся ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кинотеатры Петербурга останутся закрытыми до 20 сентября.