Кинотеатры Петербурга останутся закрытыми до 20 сентября

Петербуржцы смогут насладиться кино на большом экране не раньше 20 сентября. Постановление уже подписал глава города Александр Беглов.

Запрет на работу кинотеатров и фуд-кортов в Северной столице, который был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа, продлен до указанного срока.

Согласно постановлению, возобновят свою работу образовательные учреждения при условии соблюдения всех санитарных норм, требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кинотеатр в «Мега-Дыбенко» возобновил работу с 20 августа. Информация об этом появилась на официальном сайте Меги.