Кинотеатр в «Мега-Дыбенко» возобновил работу с 20 августа

Ограничительные меры начали снимать и по отношению к кино: кинотеатр «Мега Дыбенко» открыл свои двери для любителей фильмов.

Петербуржцы снова смогут посмотреть кино на больших экранах, правда, пока что только на территории Ленинградской области. Информация об этом появилась на официальном сайте Меги.

Для всех посетителей руководство кинотеатра организует максимально безопасное пребывание, согласно предписаниям Роспотребнадзора актуальным в период эпидемии коронавируса.

Власти Ленинградской области решились снять ограничительные меры по отношению к кинотеатрам. Согласно постановлению, кинотеатрам в «желтой» зоне с 13 августа разрешается демонстрация фильмов, но с некоторыми условиями: максимальная заполняемость должна составлять 50%, а смотреть кино посетителям придется строго в средствах индивидуальной защиты.

В Петербурге же с открытием кинотеатров спешить не хотят. Местные власти слышат просьбы представителей бизнеса и петербуржцев, но пока что не могут открыть заведения из-за угрозы распространения вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кинотеатры и фуд-корты в Петербурге откроются не раньше 30 августа.