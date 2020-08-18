Кинотеатры и фуд-корты в Петербурге откроются не раньше 30 августа

Запрет на работу кинотеатров и фуд-кортов в Северной столице вновь продлили, они останутся закрытыми, как минимум, до 30 августа.
Во вторник, 18 августа, соответсвующее постановление о продлении карантинных ограничений подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Власти города на Неве совместно с Роспотребнадзором приняли решение, что эти общественные пространства могут спровоцировать новую вспышку COVID-19.
Отметим, что фуд-корты не работают с 24 марта, как и кинотеатры. Кроме того, под запретом остается посещение ночных клубов, зоопарков с площадью менее пяти гектаров и торговых островков в ТЦ. Между тем, эпидемиологическая обстановка в Петербурге остается напряженной.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Северной столице выявили 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.