В Петербурге 157 человек за сутки заразились Covid-19, он на втором месте в России

В Петербурге за последние сутки 157 человек заразились коронавирусом. Сегодня Северная столица занимает второе место по числу зараженных в российских регионах. На первом месте Москва. Там 693 зараженных.

В Ленобласти за сутки заболели 26 человек, она на 55-м месте.

Всего в России за сутки 4 тыс. 748 человек заболели коронавирусом, умерли 132 человека, выписано 6 тыс. 527 пациентов, из них 83 человека в Петербурге.

Ранее сообщалось, что в Петербурге за последние сутки на коронавирус обследовали 13 тыс. 453 человека.

Напомним, накануне комитет по здравоохранению рассказал корреспонденту Gazeta.SPb.ru, возможна ли в городе вторая волна коронавируса.

Кроме того, в рамках профилактики по предупреждению эпидемии гриппа в Санкт-Петербурге планируют провести вакцинацию минимум для 60% местных жителей.